Pistenrowdy rammt Ernst Strasser: Begleiterin als einzige Zeugin

Es ist windig im Skigebiet Dachstein-West in Rußbach/ Gosau (Tennengau). Die Höhbühel-Abfahrt wird im Schneegestöber zum Blindflug. Könner stürzen sich die rote Piste hinunter, Anfänger tasten sich im Pflug voran. Wie sich Ex-Innenminister Ernst Strasser hier am Samstag angestellt hat, ist nicht überliefert. Ins Tal kam der 57-Jährige jedenfalls nicht auf zwei Brettern, sondern verletzt in einem Akja der Pistenrettung. Der glücklose Ex-Lobbyist wurde Opfer eines Pistenrowdys.