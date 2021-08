Zwei Tote in Salzburg nach Schüssen bei Familienstreit

Ein Familienstreit in Maishofen im Pinzgau am Sonntagabend hat tödlich geendet. Laut ersten Angaben der Polizei kam es in einem Einfamilienhaus zu einer Auseinandersetzung zwischen Vater, Mutter und Sohn.

Eine 71-Jährige ist dabei aus noch unbekannter Ursache ums Leben gekommen. Ihr 81-jähriger Mann starb wenig später am Weg ins Tauernklinikum. Auch hier ist die Ursache noch Ermittlungsgegenstand. Der 51-jährige Sohn hat die Auseinandersetzung überlebt, wurde laut Polizei allerdings durch Schüsse verletzt - wie schwer wurde vorerst nicht kommuniziert. Er kam nach seiner Erstversorgung in das Universitätsklinikum Salzburg.

Die Tatortarbeit sowie die Ermittlungen zum Tathintergrund durch das Landeskriminalamt Salzburg sind noch im Gange. Die Obduktionen der beiden Toten sind von der Staatsanwaltschaft Salzburg angeordnet worden und sollen noch heute, Montag, stattfinden.

Aufgrund noch ausständiger Ermittlungsergebnisse und aus kriminaltaktischen Gründen können derzeit keine weiteren Auskünfte erteilt werden, heißt es in einer Aussendung der Polizei.