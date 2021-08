Streit mit Fäusten und Messern am Bahnhof Floridsdorf in Wien

Mehrere Männer hab am Samstagabend am Bahnhof Floridsdorf in Wien einen Streit mit Fäusten und einem Messer ausgetragen. Sie alle waren teils stark betrunken. Ein 22-Jähriger wurde wegen gefährlicher Drohung festgenommen, er hatte 2,36 Promille. Ein 47-Jähriger wurde auf freiem Fuß angezeigt. Bei ihm ergab ein Alkotest den Wert von 1,16 Promille.

Die Polizei wurde gegen 18.30 zum Bahnhof gerufen. Der 47-jährige Ungar soll zuvor einen 34-jährigen mit einem Faustschlag attackiert haben. Ein Begleiter des Älteren, ein 22-jähriger Rumäne, bedrohte den 34-Jährigen dann noch mit einem Klappmesser. Dieses wurde sichergestellt.