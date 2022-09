Pflegeskandal: Scharfe Kritik aus der Stadtregierung

Wie konnte es nur so weit kommen? Das fragen sich nach dem Heimskandal um einen privaten Träger in Salzburg auch die in der Stadt für Pflege zuständigen Politiker und Experten. „Wir sind erst vor zwei Wochen über den Ernst der Lage informiert worden“, so Stadträtin Anja Hagenauer (SPÖ). Davor sei zwar von Personalnot, aber nicht von einer Notlage die Rede gewesen.

Sie fordert jetzt aus allen Heimen, in die die Stadt Bewohner zuweist, Berichte und Protokolle von Prüfungen der Heimaufsicht (Zuständigkeit des Landes) und der Volksanwaltschaft ein. Bisher sei die Praxis des Landes eine andere gewesen: Weil die Stadt aus ihren Häusern freiwillig Berichte der Heimaufsicht im Internet veröffentlichte, habe das Land keine mehr übermittelt bzw. war die Heimaufsicht schon seit Beginn der Pandemie in keinem städtischen Heim zur Prüfung.

Eine Reform der Heimaufsicht sei dringend, so Hagenauer. Es werde nach einem völlig veralteten Katalog geprüft. „Ist es wirklich relevant, ob eine Uhr in jedem Zimmer hängt oder der Farbanstrich an den Wänden passt?“ Die Pflegepraxis habe sich geändert, kontrolliert werde aber immer noch so, als ob sechs Personen im Zimmer liegen würden.