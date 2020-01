Pflegereform: Gemeinden wollen mitverhandeln

Wenn sich die künftige Bundesregierung mit der Zukunft der Pflege befasst, dann will Gemeindebundpräsident Alfred Riedl am Verhandlungstisch Platz nehmen. Er hat das Gefühl, dass Bund und Länder bei diesem Thema die Rolle der Gemeinden zu wenig im Blickfeld haben. Eine Bestätigung dafür sieht er im Ergebnis einer Online-Befragung, an der vor Weihnachten 570 Gemeinden aus ganz Österreich teilgenommen haben. 67 Prozent der Bürgermeister geben an, dass bei der Pflege auf die Bedürfnisse der kommunalen Ebene nicht ausreichend Rücksicht genommen wird.

Für Alfred Riedl gibt es auf der einen Seite den finanziellen Aspekt, weil auch die Kommunen bei den verschiedenen Pflegekosten zur Kasse gebeten werden: „Seit 2012 sind die Ausgaben für die Pflege um 31 Prozent gestiegen. Bei der Finanzierung der Pflege müssen Bund und Länder die Gemeinden viel stärker unterstützen. Als Gemeindebund müssen wir auch bei den notwendigen Reformen direkt mitreden und mitverhandeln.“