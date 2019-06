Gemeindebund will weniger für Pflege zahlen

Leo Radakovits kann man getrost dem schwarzen, immer noch großkoalitionär geprägten Teil der ÖVP zurechnen. Das angriffige türkis wäre dem Präsidenten des Gemeindebundes und Güttenbacher Bürgermeister wohl zu schrill. Deshalb beginnt der seit 2003 amtierende Präsident, der mittlerweile 83 der 171 Gemeinden vertritt, seine Kritik an der rot-blauen Landesregierung auch mit einem kleinen Lob: Er sei in den letzten Jahren „bei den Mitgliedern der Landesregierung, ob rot oder blau, immer willkommen gewesen“.

Aber nun sieht sich der 60-Jährige Konsenspolitiker vor verschlossenen Türen: Denn „gegen die Usancen“ sei das derzeit in Begutachtung befindliche Sozialhilfegesetz „im Vorfeld nicht mit dem Gemeindebund beraten worden“, so Radakovits. SPÖ-Soziallandesrat Christian Illedits hatte die Novelle Ende Mai vorgestellt. Sie ist die legistische Grundlage für den neuen Pflegeplan des Landes, der unter anderem die Möglichkeit der Anstellung pflegender Angehöriger bei einer Landestochter vorsieht. Weil Land und Gemeinden bei den Sozialhilfekosten halbe-halbe machen, kämen auf die Kommunen in Summe jährlich neun Millionen Euro Mehrkosten zu, warnt Radakovits. Das wäre eine 15-prozentige Erhöhung gegenüber den jetzigen 60 Millionen Euro pro Jahr.

Wenn das Land in den nächsten Tagen weiter Gespräche verweigere, sieht sich Radakovits gezwungen, spätestens am kommenden Freitag erstmals den Konsultationsmechanismus auszulösen, der Verhandlungen der Vertragspartner erzwingt.