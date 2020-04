Pflegeheime ringen um Schutzausrüstung

Ein steirisches Beispiel zeigt, wie schnell sich die Situation in Pflege- und Seniorenheimen zuspitzen kann: Am Donnerstag musste ein Heim in Graz-Umgebung geräumt, die Senioren in Spitäler verlegt werden die Hälfte der Pflegekräfte war mit dem Coronavirus infiziert. Der Betrieb des Heimes war dadurch nicht mehr aufrecht zu erhalten.

Geschlossen wurde bisher nur dieses eine Heim, doch Infektionen sind aus neun bekannt. Mehr als 200 Pflegeheime gibt es allein in der Steiermark, deren Betreiber ringen um Schutzausrüstungen. Nur damit kann die Versorgung der alten Menschen, der eigentlichen Covid-19-Risikogruppe, während der Krise sichergestellt werden.

Verzögerte Lieferungen

Doch Masken und Schutzanzüge sind am Markt nur noch schwer zu bekommen, außerdem brauchen Heime viele davon: Um wirklich sicher zu gehen, muss Schutzkleidung nach jedem neuen Kontakt gewechselt werden.