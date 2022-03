Pflaster: Post bringt weitere Corona-Sonderbriefmarke

Das erste Exemplar wurde nun von Georg Pölzl, Generaldirektor der Österreichischen Post AG, Ines Stilling, Generalsekretärin im Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, und Martin Moder, Molekularbiologe, Autor und Mitglied der Science Busters, übergeben.

"Nach zwei Jahren Pandemie ersehnen wir uns alle den Alltag zurück, die Impfung ist das einzig probate Mittel dazu. Auch wenn es sich um ein ernstes Thema handelt, haben wir unseren Beitrag doch mit etwas Augenzwinkern gestaltet. Gleichzeitig hoffe ich, dass wir die Pandemie nun mit einem kleinen Stich überwinden können, drei Corona-Briefmarken sind nämlich wirklich genug“, so Post-Generaldirektor Georg Pölzl.

"Wo wir heute stehen, haben wir letztlich dem medizinisch-technologischen Fortschritt durch die Corona-Schutzimpfung zu verdanken. Ihre Entwicklung, Produktion und die Verteilung gingen unglaublich rasch. Die Impfung ist und bleibt unser sicherster Weg aus der Pandemie. Ich appelliere daher einmal mehr an all jene, die noch unentschlossen sind: Schützen Sie sich und Ihr Umfeld – entscheiden Sie sich noch heute für die Impfung“, so die Generalsekretärin des Gesundheitsministeriums, Ines Stilling.