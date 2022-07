Personalmangel bei der Justiz: Heer soll im Häf’n aushelfen

„Bei uns fehlen zumindest 20 Personen, obwohl die Planstellen besetzt sind“, schildert er. Das deshalb, weil viele Bedienstete kürzer arbeiten wollten, in Karenz oder Krankenstand sind. Sein Plan: „Aufgrund der prekären Situation in unserer Justizanstalt überlegen wir, eine Assistenzleistung des Bundesheeres anzufordern.“ Soldaten sollen die Justizwachebeamten in ihrer täglichen Tätigkeit unterstützen, so Söllners Plan. Vor etwas mehr als 15 Jahren habe es das schon gegeben, betont Söllner.