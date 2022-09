Pensionistin übergab mehrere 10.000 Euro an falschen Polizisten

Eine 78-jährige Villacherin hat am Sonntagabend laut Polizei mehrere 10.000 Euro an Betrüger verloren. Sie war von einem falschen Polizisten angerufen worden, der angab, bei zwei festgenommenen Einbrechern hätte man einen Zettel mit Name und Adresse der Frau gefunden. Aus Sicherheitsgründen müsse das Geld, das die Pensionistin zu Hause hat, von der Polizei abgeholt werden. Die Villacherin stellte deshalb einen Sack mit ihren Ersparnissen vor die Tür, der auch abgeholt wurde.