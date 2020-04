Pasterze mit drittgrößtem Rückzug der vergangenen 140 Jahre

Auch optisch lässt sich die schlechte Verfassung der heimischen Gletscher beobachten. „Die Gletscher wirken eingefallen, man sieht es ihnen vielfach an, dass sie gletscherkundlich gesehen schlecht ernährt werden“, erklärt Lieb.

Einzelne Gletscher lieferten auch im vergangenen Jahr erschreckende Zahlen. So etwa die Pasterze am Großglockner, Österreichs wahrscheinlich berühmtester Gletscher. Sie zog sich um etwa 60 Meter zurück. „Das stellt den dritthöchsten Wert in der gesamten, rund 140-jährigen Messgeschichte dar“, sagt Andreas Kellerer-Pirklbauer, Geograf an der Universität Graz. Drei andere Gletscher in drei verschiedenen Regionen verloren sogar jeweils mehr als 80 Meter an Länge.

In den Ergebnissen spiegeln sich auch direkt die Wetterverhältnisse des vergangenen Jahres wieder. Auffällig ist etwa, dass sich alle stationären und der wachsende Gletscher in den Hohen Tauern befinden. „Das ist ein Signal dafür, dass die Bedingungen im Osten der österreichischen Alpen etwas gletschergünstiger waren, als das im Westen der Fall war“, sagt Lieb.