Passanten fanden obdachlosen Mann tot in Bushaltestelle sitzend

Einen schrecklichen Fund machten Passanten am Dienstagvormittag in in einer Bushaltestelle an der Siebenstädterstraße auf Höhe eines Billa-Supermarkts. Dort saß ein Mann leblos. Die alarmierten Rettungskräfte konnten nur noch den Tod feststellen.

Auf KURIER-Nachfrage heißt es bei der Landespolizeidirektion Salzburg: "Anzeichen von Fremdverschulden liegen allerdings keine vor. Eine Obduktion wurde dennoch angeordnet", sagt Pressesprecher Hans Wolfgruber.

Der 64-jährige Österreicher und soll offenbar obdachlos gewesen sein.