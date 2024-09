Partielle Mondfinsternis am Mittwochmorgen eher unspektakulär

Nächste Mondfinsternis März 2025

Mondfinsternisse gibt es nur bei Vollmond. Sonne, Erde und Mond stehen dabei auf einer Linie und der Erdtrabant wandert durch den Kern- bzw. Halbschatten der Erde. Dabei kann der Mond vollständig (totale Mondfinsternis) oder nur teilweise (partielle Mondfinsternis) in diesen Schatten eintauchen.

Die nächste sichtbare Mondfinsternis in Wien findet am 14. März 2025 statt, allerdings geht der Mond schon früh im Verlauf dieser - anderswo totalen - Mondfinsternis unter. Bessere Aussichten auf eine totale Mondfinsternis bestehen am 7. September 2025, dann sei die völlige Verfinsterung des Mondes laut WAA bei uns zumindest schon teilweise zu sehen. Am 12. Jänner 2028 wird in unseren Breiten dann eine partielle und erst am 31. Dezember 2028 eine totale Mondfinsternis größtenteils zu sehen sein. Eine totale, in voller Länge zu sehende Mondfinsternis ist erst am 20. Dezember 2029 zu erwarten.