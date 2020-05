Parteilokal der Salzburger Neos wurde beschädigt

Eine zerborstene Fensterscheibe, ein hingeschmierter Schriftzug auf dem Gehsteig: Das Parteilokal der NEOS in der Stadt Salzburg wurde von derzeit noch unbekannten Tätern beschädigt. Laut Landessprecher Sepp Schellhorn war dies der dritte Vorfall binnen eines Jahres.

Angezeigt wurde er am Freitagabend, passiert sein muss er in der Nacht zuvor. Die mehrfach verglaste Scheibe dürfte mit einem schweren Gegenstand eingeschlagen worden sein, auf dem Boden vor der Eingangstür wurde "neos" mit pinkfarbenen Spray gekritzelt. Schellhorn machte den Vorfall auf Twitter publik und zeigte sich "tief betroffen": "Wir suchen gemeinsame Lösungen und nicht trennende. In welchem Land leben wir?"