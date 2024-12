Adventzeit: "Unfaire Schuldzuweisungen" gegen Paket-Zusteller

Auch unabhängig vom bevorstehenden Weihnachtsfest, dank dem immer besonders viele Packerln versendet werden, herrscht in Österreich ein "Boom bei Paketsendungen". Laut dem Postmonitor der Rundfunk und Telekom Regulierungsbehörde RTR sind heuer im ersten Halbjahr hierzulande mehr als 200 Millionen Pakete transportiert worden.

Knapp 185 Millionen Pakete wurden laut der RTR-Aussendung vom Dienstag im Inland zugestellt. 16 Millionen Pakete gingen in das Ausland.

"Erfahrungsgemäß ist das Weihnachtsgeschäft jedes Jahr erneut ein Booster für die Sendungsmengen von Paketen", so RTR-Chef Klaus Steinmaurer. "Konservativ geschätzt rechnen wir für das gesamte Jahr 2024 mit insgesamt 417 Millionen Paketen, die in Österreich transportiert werden." Im Vergleich zu 2023 entspräche das einem Plus von 6 Prozent.