Pädagoge war als Vertretung in Grazer Kindergärten

Neben sechs möglichen Opfern im Alter von drei bis fünf Jahren im Kindergarten in der Schönbrunngasse konnten Ermittler nun ein weiteres minderjähriges Opfer im Kindergarten Plüddemanngasse in Graz ermitteln. Es soll bereits im Herbst 2021 vom selben Pädagogen schwer sexuell missbraucht worden sein. Der Verdächtige war dort im Kindergarten-Jahr 2021/22 eingesetzt. Es handelt sich dabei bereits um den insgesamt siebenten Verdachtsfall.

"Der Verdächtige war immer wieder als Springer in unterschiedlichen Kindergärten tätig", bestätigt Polizeisprecher Markus Lamb gegenüber dem KURIER. Ob der Verdächtige noch in weiteren Kindergärten außer jenem in der Schönbrunngasse und der Plüddemanngasse Vertretungen übernommen hat, "werde derzeit überprüft", erklärt Lamb. Ausschließen will die Polizei zur Zeit noch nichts.