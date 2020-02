Paar aus Wien in Thailand tödlich verunglückt

Die Thailand-Urlauber sollen bei einer Fahrt mit gemieteten Motorrädern am Montag gegen 16 Uhr in einer Kurve von der Spur abgekommen und mit einem Pick-Up zusammengestoßen sein. Die beiden Wiener sollen noch an Ort und Stelle gestorben sein.

Das österreichische Außenamt bestätigt den Vorfall gegenüber dem KURIER. Man sei bereits mit den Angehörigen in Kontakt.

Dritter Österreicher blieb unversehrt

ThePhuketNews berichtet, dass hinter dem Paar noch ein dritter Österreicher gefahren sein soll. Er dürfte aber nicht am Unfall beteiligt gewesen und unversehrt geblieben sein.

Laut dem thailändischen Onlineportal wollte das Paar - die beiden waren um die 55 Jahre alt - die heißen Quellen von Krabi besuchen. Die thailändische Polizei und Rettung haben die Motorräder des Paares sowie den Pick-Up schwer beschädigt vorgefunden.

Der 29-jährige Fahrer des Autos soll unverletzt geblieben sein. Ein Alkotest sei negativ verlaufen.