Flugzeug bei Landung in Istanbul in zwei Teile gebrochen

Auf einem Flughafen in Istanbul ist ein Flugzeug am Mittwoch nach der Landung bei starkem Regen schwer verunglückt. Die Maschine der türkischen Fluggesellschaft Pegasus sei von der Landebahn abgekommen, auseinander gebrochen und in Brand geraten, berichteten Medien.

Das Unglück geschah am Flughafen Sabiha Gökcen, welcher der zweitgrößte Airport der Metropole Istanbul ist.

Es gebe keine Toten, gab das türkische Verkehrsministerium erste Entwarnung. Es sollen 177 Passagiere an Bord gewesen sein.