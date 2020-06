Osama bin Ladens Erben in der Wiener Szene

Ein Beispiel für den Richtungswechsel ist der in Bosnien festgenommene Prediger Hassan Bilal Bosnic. Im Bosnien-Krieg war er Mitglied der Mudschaheddin-Brigade, und er trat auch nachher als glühender Bin-Laden-Verehrer in Erscheinung. Er wurde schon im September von der bosnischen Polizei im Rahmen der „Operation Damaskus“ verhaftet, weil ihm die Rekrutierung von Österreichern, 160 jungen Bosniaken und 50 jungen Italienern für den „Islamischen Staat“ zur Last gelegt wird.

Das alles deutet darauf hin, dass der vormalige Bin-Laden-Verehrer seine gesamte Organisation in den Dienst des IS gestellt hatte – samt seines Ablegers in Österreich. Bisher waren diese Extremisten den Behörden vor allem durch Geldtransfers aufgefallen. Mit Aufkommen des IS-Terrors in Syrien wurden aber auch zunehmend IS-Aktivitäten festgestellt. Denn laut eines Berichts des Verfassungsschutzes spielen die Salafisten-Dörfer in Bosnien auch eine wesentliche Rolle bei der IS-Rekrutierung von Österreichern. Der Bericht: „Diese Dörfer tragen wesentlich zur Etablierung von Subkulturen bzw. abgeschotteten Milieus bei und werden häufig auch von Personen mit Österreichbezug aufgesucht.“ Bosnic’ Statthalter in Wien soll der serbische Prediger „Ebu Tejma“ sein. Auch er wurde verhaftet (siehe unten).

Dieser war laut ORF auch in Salzburg aktiv: Am 24. Mai habe er dort in einer Moschee im Bahnhofsviertel gesprochen. Die Veranstaltung sei auf Facebook beworben worden. In Salzburg soll er sich mit weiteren radikalen Predigern sowie mit Ibrahim Abou Nagie getroffen haben, der einen Islam-Zirkel namens „Die wahre Religion“ betreibt.