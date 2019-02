Ordensschwestern: „Wir sind keine armen Tschapperln“

Schwester Ida, 25, ist bei den Franziskanerinnen, seit sie 19 ist. Den Namen Ida hat sie sich ausgesucht. Wer zu einem Orden geht, darf aus allen Heiligen wählen, „Chantal wäre nicht drin gewesen“, scherzt sie. Unter 40-Jährige gibt es im Orden nur vier. Freundinnen? „Es gibt Mitschwestern“. Und einige verbliebene Freundinnen außerhalb des Ordens. Man geht hin und wieder auf ein Bier, doch die Zeit ist knapp. Ida arbeitet in einem Hort und in einer Wohngemeinschaft für Frauen in Notsituationen. Für die Jugendfreunde war sie „immer schon eine Aussteigerin. Ich war nie Mainstream.“

Lisa hieß sie im früheren Leben. In dem sie einmal verliebt war („Das ist auch gut so. Ich bin ja trotzdem noch Frau“) und nicht gedacht hätte, dass sie Ordensschwester werden würde. Zum Glauben gefunden hat Ida, als sie während der Gärtnerlehre einen günstigen Urlaub suchte. Es wurde das „Kloster auf Zeit“ in Vöcklabruck. „Ich habe sofort bemerkt, dass es mich hier hinzieht.“

Die Reaktion der Eltern? Sie haben es gut aufgenommen. Auch, dass sie keine Enkel haben werden. Kinder – „ein Teil, der leer bleibt.“ Gab’s zwischendurch kalte Füße? „Natürlich. Immer wieder kommt ein Punkt, wo man sich denkt, man schmeißt alles hin. Das ist wohl wie in einer Beziehung. Aber man hat ein Versprechen gegeben. Und es geht um Treue.“ Und die großen Fragen? Ida antwortet zügig, in ihrer Mischung aus bodenständig, selbstbewusst und überlegt. Missbrauch? „Habe ich nie erlebt.“ Verzicht? „Es ist ein Unterschied, ob man arm ist oder freiwillig verzichtet, wie ich.“ Der Sinn des Lebens? „Natürlich überlege ich, wo mein Platz in der Welt ist. Aber was danach kommt, das weiß ich.“