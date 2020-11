"Orange the World" - Ein leuchtendes Zeichen gegen Gewalt an Frauen

Heuer ist erstmals auch das Innenministerium in oranges Licht getaucht. Innenminister Karl Nehammer will damit "ein klares Zeichen setzen und zur Sensibilisierung für das Thema beitragen. Jedes Opefer häuslicher Gewalt ist eines zu viel", so Nehammer.

Für die Polizei sei es eine große Herausforderung, dass sie über Gewalt informiert wird. "Wir können immer nur dann einschreiten, wenn wir gerufen werden", betont Nehammer. "Wenn sich Opfer bedroht fühlen, wenn Frauen Angst haben, dann gibt es eine Telefonnummer, die immer zu wählen ist 133."