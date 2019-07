Opposition wittert neuen Skandal wegen Anzeigenflut im Meldeamt

Luger gab sich kurz angebunden, weil der Bereich Meldewesen in den übertragenen Wirkungsbereich der Statutarstadt falle. Da habe er keine Auskunftspflicht. Die Zahlen, die er aber nannte, ließen die Opposition hellhörig werden: So gab es im Meldewesen 2015 nur fünf und 2016 nur 18 Anzeigen. 2017 waren es zwar 344, doch mit 2113 sei die Zahl 2018 dann in die Höhe geschnellt. Warum, ließ Luger offen. Jetzt liegt der Verdacht nahe, dass am Meldeamt Vergehen zu Haupt- und Nebenwohnsitzen oder zu Voraussetzungen für die Mindestsicherung nicht wahrgenommen worden seien. Hajart und Co. fordern Luger in der nächstwöchigen Stadtsenatssitzung zur Klärung auf.

Vorweg übernimmt dies Andreas Atzgersdorfer, Chef der Abteilung „BürgerInnen-Service“, zu der das Meldewesen gehört. „Bei uns ist nichts liegen geblieben. Wir haben nur im Oktober 2017 das System umgestellt“, sagt er. Ab da seien alle Geschäftsfälle, die geprüft werden mussten, zur Abteilung für Verwaltungsstrafen gekommen. Von richtigen Anzeigen könne man da noch gar nicht reden. Richtige Anzeigen gab es in seiner Abteilung aber auch schon vorher relativ wenige, sagt Atzgersdorfer.