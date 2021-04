Opposition verhindert wegen "drohendem Präzedenzfall" Grundstückskauf

Keine Ausnahme

Er und seine Oppositionskollegen der FPÖ und der Bürgerliste haben sich gegen diese Vorgangsweise gestellt. „Wir hätten damit einen Präzedenzfall geschaffen. Hätten wir das zugelassen, dann wären künftige Grundstücksverkäufer auf die gleiche Idee gekommen“, so Hinterberger.

Der gleichen Meinung ist auch FPÖ-Mandatar Ernst Suttner: „Die ImmoEST muss immer vom Verkäufer getragen werden, das ist Gesetz in Österreich. Und ich denke, das kann man nicht frei nach dem Motto ,Ausnahmen bestätigen die Regel’ entscheiden. Hier sollte man sogar die Rechtmäßigkeit prüfen, da die Gemeinde nicht so einfach die Steuern eines Privaten zahlen kann, oder darf.“

Stimmt so nicht, meint Bürgermeister Josef Reinwein (ÖVP): „Wer die ImmoEST bezahlt ist egal. Es ist sogar gängige Praxis, dass bei solchen Grundstückskäufen die Gemeinden die ImmoEST übernehmen.“

Die Übernahme der ImmoEST wurde in jedem Fall durch den Gemeinderat abgelehnt. Wie das möglich ist, obwohl die ÖVP die Mehrheit hat? Ein Mandatar musste der Abstimmung fernbleiben, da sein Bruder einer der Verkäufer ist. So hatte die Opposition überhaupt die Chance, den Verkauf unter diesen Bedingungen zu stoppen.

Nun geht es zurück an den Verhandlungstisch. „Ich halte an dem Projekt fest. Es ist also nur vorerst abgesagt. Jetzt müssen Juristen prüfen, was möglich ist“, so der Bürgermeister.Kevin Kada