„Ois Guade“ aus der Region für Hollabrunn

Wer kennt sie nicht. Die klassischen Ab-Hof-Verkaufsstände und mittlerweile auch die Selbstbedienungsautomaten der Landwirte in Niederösterreich. Und genau dieses Konzept hat der 42-jährige Hollabrunner Alexander Rausch nun für seinen „Ois Guade“-Regionalshop adaptiert. In dem neuen Geschäft in der Hollabrunner Bahnstraße wird es ab Mitte März frische Produkte aus der Region geben. Und das mit sehr wenig Personalaufwand.

„Wir haben zum Start in etwa 40 Lieferanten, die ihre Plätze im Geschäft zugewiesen bekommen und dann in einer bestimmten Frequenz den Shop beliefern“, erzählt Rausch. Kern des Geschäfts ist der Selbstbedienungscharakter, wie der Gründer erzählt: „Wir haben eine Registrierkasse, wo die Kunden entweder bar bezahlen können oder aber mit Karte. Man scannt die Produkte und bezahlt dann. Es ist fast so, wie bei den Selbstbedienungskassen im Supermarkt.“

Mit dem neuen Shop vereint Rausch die zahlreichen Produzenten aus der Region. Etwas, was es so noch nicht gab. „Und das ist schade. Denn die Kunden werden sich wundern, welche tollen Produkte es in unserer Region gibt, die sie aber gar nicht kennen. Eben weil es keinen Platz gab, wo die Produkte präsentiert werden konnten.“