Opel-Standort in Aspern soll noch weiter schrumpfen

Laut einem ORF-Bericht nehmen diese Gerüchte nun konkrete Form an. So sagt Gerhard Hirczi, Geschäftsführer der Wirtschaftsagentur Wien, in „Wien heute“, dass Nachnutzer für nicht betriebsnotwendige Areale gesucht werden. Unter anderem für eine der größten Produktionshallen in ganz Europa. Auch die Opel-Mutter Stellantis wird mit einem Statement zitiert, in dem es heißt, dass „Freiräume entstehen, die einige andere Unternehmen in Wien interessieren oder die weitere Stadtentwicklung in Aspern ermöglichen könnten“.

Eine Sprecherin der Wirtschaftsagentur Wien bestätigt dem KURIER die laufenden Verhandlungen. Viel könne man derzeit zwar noch nicht sagen, klar sei aber: „Gewerbegebiet bleibt Gewerbegebiet.“ Besonders wichtig sei es demnach, einerseits den Standort zu sichern, andererseits aber die nicht benötigten Flächen für die Stadt nutzbar zu machen. Opel habe jedenfalls das Nutzungsrecht und dieses solle dem Konzern auch fair abgegolten werden.