Omikron: Erster Verdachtsfall nun auch in der Steiermark

Nun gibt es auch in der Steiermark einen ersten Omikron-Verdachtsfall: Wie das Land Steiermark Montagabend in einer Aussendung mitteilte, ist am vergangenen Wochenende eine Person aus dem Bezirk Graz-Umgebung PCR-positiv getestet worden, die kürzlich aus dem südlichen Afrika heimgekehrt ist. Es bestehe eine "erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass es sich um die Virusmutation handeln könnte", hieß es.

"Die PCR-Probe wurde vom Labor umgehend zur Sequenzierung an die AGES übermittelt. Die Bezirkshauptmannschaft Graz-Umgebung hat die infizierte Person und ihre Kontaktpersonen abgesondert. Derzeit liegen keine Hinweise darauf vor, dass es Betroffene außerhalb des familiären Umfelds gibt", war der Aussendung zu entnehmen.