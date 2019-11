ÖVP-Chef legt sich nicht fest: „Kann niemanden ausschließen“

Auf den 32 Seiten voller Sachthemen fällt allerdings der letzte Punkt auf, Nummer 9. „Es gibt in der Landesregierung zwei Parteien, aber ein Prinzip: Wichtig ist, was für das Land besser ist“, heißt es da. „Damit haben wir Reformen ermöglicht, die in Österreich als vorbildlich gesehen werden. Landesregierung verkleinert, Proporz abgeschafft, kleinere Gemeinden zu größeren Gemeinden zusammengeführt.“ Selten zuvor dürften wohl Projekte einer SPÖ-ÖVP-Regierung, die damals noch unter einem SPÖ-Landeshauptmann mit Schützenhöfer als Stellvertreter agierte, in einem schwarzen Programmheft derart gelobt worden sein.