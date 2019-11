Schützenhöfer zum Wahlauftakt: "Ich trete an, um zu führen"

Diesmal allerdings unter anderen Vorzeichen. 2015 überließ der damalige SPÖ-Chef Voves Schützenhöfer den Landeshauptmannsessel, 2019 will die ÖVP wieder stimmenstärkste Fraktion werden. „Wir haben ein Ziel, wieder Nummer eins zu werden“, legte sich Schützenhöfer fest. Und erteilte Spekulationen, er werde zur Halbzeit an einen Nachfolger übergeben, eine Absage. „Ich trete für fünf Jahre an. Jeder, der mich kennt, weiß, die Steiermark ist mein Leben. In der Position, in der ich jetzt bin, kann ich mehr tun und bewegen als irgendwer sonst. Ich trete an, um zu führen.“