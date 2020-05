Österreichs Unwetter-Hotspots

Unterkärnten

Die Unwetter-Spitzenreiter sind im steirischen Hügelland, in, aber auch im östlichenangesiedelt. Hinterliegt etwa die Gemeindein(55 Warnungen). Bemerkenswert sind die Wiener Verhältnisse: So wurden die Abonnenten der UWZ in östlichen Bezirken doppelt so häufig per eMail, SMS oder Handy-App informiert als im ersten Bezirk.

Am häufigsten vor Starkregen und starkem Schneefall wurden die Bewohner des Salzkammerguts gewarnt. In Bregenz wurde mit über 480 Liter Regen pro Quadratmeter ein neuer Juni-Rekord aufgestellt. Die Folge waren katastrophale Überschwemmungen bis hin nach Niederösterreich. Im Gegensatz dazu: In der Südsteiermark und im Wiener Becken verlief das Jahr bisher ohne „markante Regenmengen“. Apropos Schneefall: Für Wien und Umgebung warnte die Unwetterzentrale zehn Mal, und damit häufiger als für das Inntal.

In den kommenden Tagen bleibt das Wetter laut UBIMET unbeständig. Am Sonntag soll es im Osten und Süden weitgehend trocken sein. Die Temperatur pendelt sich zwischen 14 Grad Celsius (Westen) und 23 Grad (Osten) ein. Ein Italientief bringt in der Nacht auf Dienstag viel Regen. Die Schneefallgrenze sinkt auf bis zu 1100 Meter.

