Österreichs Grundwasserstände wieder auf hohem Niveau

Situation im Vergleich zum Vorjahr deutlich besser

"Die Grundwasserstände liegen momentan in den meisten Bundesländern auf einem hohen Niveau", fasste Totschnig die Entwicklung zusammen, denn "ausreichend Schnee und Niederschläge haben in den vergangenen Monaten dafür gesorgt, dass die Situation beim Grundwasser im Vergleich zum Vorjahr deutlich besser ist", hieß es am Freitag in einer Aussendung.

Die Situation im Osten des Landes sei jedoch "eine Ausnahme" - hier sind die Grundwasserstände "aufgrund der Defizite aus den Vorjahren teilweise noch etwas niedriger" - aber ebenfalls besser als 2023.