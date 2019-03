Österreichs Gemeindeämter werden weiblicher

In der größten Stadt des Weinviertels ist der 55-jährigen Andrea Völkl etwas gelungen, was vor wenigen Wochen in dieser Dimension kaum jemand für möglich gehalten hätte. Die ÖVP-Stadtparteiobfrau überflügelte die SPÖ und verpasste nur knapp die absolute Mehrheit. In einer Stadt, in der die ÖVP bei der Gemeinderatswahl 2015 noch eine Niederlage verkraften musste.

Aber jetzt wurde die von der Bevölkerung gewünschte Veränderung ihr am meisten zugetraut. Und auch ihrem Stil, der das Gemeinsame voranstellt. Andrea Völkl: „Man muss immer auf Augenhöhe miteinander kommunizieren. Gewisse Worte dürfen in der Politik nicht gesagt werden, weil man kann etwas nicht wirklich zurücknehmen, was einmal gesagt worden ist.“

Politisch sieht sie sich als „Verbinderin“, wobei sie diese Funktion jetzt an der Spitze der Stadt wahrnehmen muss. Völkl ist jedenfalls überzeugt, dass trotz der neuen Voraussetzungen in der Stadt alle an einem Strang ziehen werden: „Die Politik muss sich wieder mit der Politik beschäftigen und nicht mit Nebenschauplätzen.“