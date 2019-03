Frau im Bürgermeisteramt: "Schafft die das?"

Es ist nicht so, als wären sie nicht da, als wären sie nicht aktiv oder gar uninteressiert. Frauen sind politisch auf allen Ebenen vertreten – ob in kleinen Vereinen, in den Gemeinderäten oder sogar im Nationalratspräsidium.

Nur: Damit sich eine Frau an die vorderste Front wagt, bedarf es Mut – sogar ganz besonders viel Mut, wie Irene Gölles, Bürgermeisterin der niederösterreichischen Stadt Gloggnitz, weiß.