Österreichischer Alpenverein will bis 2033 klimaneutral sein

Der Österreichische Alpenverein (ÖAV) hat sich zum Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2033 klimaneutral zu sein. Man wolle "als Vorbild vorangehen", gab ÖAV-Präsident Andreas Ermacora in einer Pressekonferenz am Freitag die Stoßrichtung vor. Der scheidende Vereinschef versprach indes, dass seine Nachfolge "in gute Hände" gelegt werden wird. Am morgigen Samstag findet im Vorarlberger Rankweil die Jahreshauptversammlung des ÖAV statt, bei der ein neuer Präsident gekürt werden soll.

Vor hundert Jahren habe man in den "Tölzer Richtlinien" beschlossen, keine neuen Hütten in unberührtem Gebiet errichten zu wollen, führte Ermacora aus. Es gehe darum, den Alpenraum zu schützen. "Schwerwiegende Eingriffe des Menschen und die Auswirkungen des Klimawandels schwächen seine natürliche und kulturelle Substanz", warnte Ermacora. Deshalb habe man sich nun eine ausgeglichene Treibhausgasbilanz als Ziel gesetzt. Wie das gelingen soll, wird aktuell in den vier Bereichen Mobilität, Infrastruktur, Bildung/Ausbildung und im Bereich "Grüne Finanzen und Beschaffungen" erarbeitet.