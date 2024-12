Österreichische Zeitgeschichte: Die drei „Gastarbeiterabkommen“

Das erste Abkommen zur Anwerbung ausländischer Arbeitskräfte wurde 1962 mit Spanien geschlossen. Dieses sollte die Geschichte Österreichs nicht so prägen wie das zwei Jahre später mit der Türkei unterzeichnete.

Dieses feierte heuer sein 60. Jubiläum. Dasselbe darf jenes, das Österreich mit Ex-Jugoslawien schloss, in zwei Jahren tun: Vor 60 Jahren kamen also die ersten Türken an, wenig später auch Jugoslawen. Sie übernahmen Arbeiten, die keine höheren Bildungsabschlüsse erforderten – in Fabriken, am Bau, als Textilarbeiter und Tellerwäscher.