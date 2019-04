Koalition will Inländer bei der Vergabe von gemeinnützigen Wohnungen bevorzugen

Gegen "Parallelgesellschaften im sozialen Wohnbau"

Geht es nach der Bundesregierung, sollen mit dieser Maßnahme "Parallelgesellschaften im sozialen Wohnbau", wie es in einem dem KURIER vorliegenden Papier heißt, zurückgedrängt werden. Einmal mehr will man damit das rot-grün regierte Wien und die dortige Wohnungspolitik attackieren. „Dem umfassenden Versagen der Wiener SPÖ setzen wir eine wirklich soziale und faire Wohnpolitik entgegen“, sagt FPÖ-Klubobmann Johann Gudenus.

Die Maßnahme soll konkret den sogenannten Wien-Bonus konterkarieren, den der damalige Wohnbaustadtrat Michael Ludwig ( SPÖ) eingeführt hat. Er gilt allerdings für den Gemeindebau und nicht für den gemmeinützigen Wohnbau. Bei der Vergabe werden Bewerber bevorzugt, die bereits länger in Wien leben. In FPÖ-Kreisen kritisiert man diese Maßnahme als ineffizient: So werde ein erst kürzlich nach Wien gezogener Inländer gegenüber Ausländern bevorzugt, der schon mehrere Jahre in Wien lebt.

Offen bleibt allerdings, wie groß die Auswirkungen der Maßnahme in der Praxis sein werden. Laut einer Statistik der Sozialbau AG haben 38 Prozent der Mieter bei Neubezug Migrationshintergrund. Hier sind allerdings ausländische Staatsbürger genauso erfasst wie im Ausland geborene österreichische Staatsbürger. Für letztere gilt die Neuregelung nicht. Mit 15 Prozent machten die türkischstämmigen Mieter in dieser Gruppe den größten Anteil aus.