Österreicher zu leichtsinnig im Umgang mit Pandemie

Auf den Tag genau ein Jahr ist es her, dass die Weltgesundheitsorganisation WHO die Ausbreitung des Coronavirus als Pandemie bezeichnete.

Ein Jahr später haben sich weltweit über 118 Millionen Menschen mit dem Virus infiziert, über 2,5 Millionen sind in Zusammenhang mit Covid-19 gestorben.

In Österreich meldete man am 11. März 73 Corona-Patienten, darunter 18 neue Fälle in Tirol. Zwei Tage später wurde von der Bundesregierung der erste Lockdown verkündet.