Österreicher und Deutsche überwachen Züge in Italien

Öffentliche Kritik an Kollegen im jeweiligen Nachbarland ist verpönt. Dass Deutschland die Kontrollen der illegalen Migration in Italien und Österreich nicht scharf genug sind, ist aber ein offenes Geheimnis. Im Oktober haben die Innenminister der drei Länder daher gemeinsame trinationale Kontrollen beschlossen. Seit zwei Wochen gehen Beamte aus Italien, Deutschland und Österreich gemeinsam auf der Strecke Trient–Brenner auf Zugstreife. Eine Kooperation, die auf Druck Deutschlands entstanden ist. Es gehe darum, "die unkontrollierte illegale Migration über Eisenbahnzüge aus Italien zu reduzieren", sagt der deutsche Innenminister Thomas De Maizière.

Von "unkontrolliert" kann zumindest in Tirol keine Rede sein. Polizeistreifen überprüfen nahezu jeden aus Italien kommenden Fernreisezug. Zwischen dem Brenner und Innsbruck wurden auf der Schiene heuer bereits 5448 Aufgriffe gemacht (auf der Straße waren es 1238). In Bayern wurden trotzdem bis Ende Oktober in diesen Zügen 4388 Flüchtlinge gezählt.

Der Vorfall um den per deutscher Weisung gestoppten Zug endete letztlich in einer Kooperation. "Wir haben ihn schließlich kontrolliert", erzählt Baumgartner. Die trinationalen Streifen würden indes Wirkung zeigen, Flüchtlinge vermehrt bereits in Italien gestoppt. Die Zahl der Aufgriffe in Tirol verringert sich aber auch aus einem anderen Grund. Das Mittelmeer wird um diese Jahreszeit immer rauer und schwerer zu überqueren.