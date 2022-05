Österreicher stürzte in Kroatien aus 26 Metern Höhe ab

Am vergangenen Freitag wurde ein österreichischer Tourist in Kroatien bei einem Unfall schwer verletzt.

Wie die kroatische Polizei am Samstag mitteilte, war am Freitag gegen 15 Uhr ein 21-jähriger Österreicher im Bereich der ehemaligen Kaserne Muzil in Pula (Istrien) auf den Mast der Funk- und Fernsehsignalantenne geklettert, die sich auf der Festung befindet.

Ein Teil der Antenne brach jedoch ab und der junge Österreicher stürzte aus 26 Metern Höhe in einen zugewachsenen Kanal. Der Mann wurde von der Rettung notfallmedizinisch erstversorgt und mit schweren Verletzungen in ein Spital in Pula gebracht. Warum der Mann auf die Funk- und Fernsehsignalantenne kletterte, ist nicht bekannt.

Die Festung Marija Luisa, auch "Muzil" genannt, ist erst seit 2007 der Öffentlichkeit zugängig. Im 19. Jahrhundert wurde die Festung von der Donaumonarchie während ihrer Herrschaft in der Stadt Pula errichtet. Angeblich ist die Festung mit der Inselgruppe Brijuni durch einen Unterseetunnel verbunden.