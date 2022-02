Österreicher nach Verkehrsunfall in Kroatien in Lebensgefahr

Am Samstag verursachte ein betrunkener Österreicher bei Sisak in Kroatien einen Verkehrsunfall, bei dem sein Beifahrer schwer verletzt wurde.

Der 32-Jährige kollidierte nach Angaben der Polizei mit einem vor ihm fahrenden Auto, weil er den Abstand nicht einhielt. Des Weiteren haben beide Österreicher den Sicherheitsgurt nicht verwendet.

Ein Alkotest beim Lenker ergab einen Messwert von 2,07 Promille Alkohol im Blut.

Der schwerverletzte Mann befinden sich in Lebensgefahr, bestätigte die Polizei in einer Aussendung am Sonntag.