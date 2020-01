Österreicher in Tirol von Niederländer bewusstlos geschlagen

In Westendorf in Tirol (Bezirk Kitzbühel) sind am späten Freitagabend zwei Urlaubergruppen, eine aus Österreich und eine aus den Niederlanden, aneinandergeraten. Dabei schlug ein bisher unbekannter Niederländer einen 20-jährigen Österreicher mit einem Faustschlag bewusstlos, teilte die Polizei mit.

Zu der Auseinandersetzung zwischen der dreiköpfigen Gruppe aus Österreich und der niederländischen Urlaubergruppe aus vier oder fünf Personen war es gegen 21.15 Uhr vor einem Lokal gekommen. Als der 20-jährige Österreicher bereits bewusstlos am Boden lag, wollten die Niederländer trotzdem noch weiter auf ihn losgehen.

Ein Bekannter der Bewusstlosen stellte sich daraufhin schützend vor seinen Freund, woraufhin auch er von den Niederländern mit Schlägen attackiert wurde. Erst als die Niederländer sahen, dass bereits ein Mann bewusstlos am Boden lag, flüchteten sie, berichtete die Exekutive. Die beiden verletzten Österreicher wurden in das Krankenhaus Kufstein eingeliefert. Die Niederländer konnten vorerst nicht ausgeforscht werden.