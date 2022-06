Österreicher fackelte Wohnung in Kroatien ab: Festnahme

Dienstagfrüh nahm die kroatische Polizei einen 51-jährigen Österreicher in der Küstenstadt Pula (Istrien) fest.

Der Österreicher steht im Verdacht, bereits am 24. Mai eine Wohnung in der Marijanijeva Ulica (Straße) in Pula abgefackelt zu haben. Die Wohnungsinhaberin – eine 36-Jährige – wurde beim Vorfall gegen 8.20 Uhr nicht verletzt. Der Sachschaden liegt jedoch in einer "unbekannten Höhe", teilte die Polizei in einer Aussendung mit.

Brandursache war eine offene Flamme unbekannter Herkunft und die Polizei ermittelt weiterhin alle Umstände des Brandes. Die Motive des 51-Jährigen sind derzeit nicht bekannt. Die Polizei machte auch keine Angaben zum Verhältnis des Mannes zur Wohnungsinhaberin.