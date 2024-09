Österreich wird ein Land der Weißweine bleiben

Heimische Winzer würden "ihr Bestes" geben, "um ihre Weingärten an die Hitze und den Klimawandel anzupassen und die Qualität ihrer Produkte zu erhalten", betont Weinbauverbandschef Johannes Schmuckenschlager gegenüber der APA. So würden zum Beispiel verstärkt spätreifende Unterlagen bei der Veredelung verwendet. Auch bei der Ausrichtung der Rebzeilen versuche man, den Trauben natürliche Beschattung zu ermöglichen.

Natürlich sei es auch so, dass in manchen Gebieten versucht werde, auf höhere beziehungsweise nicht so extrem sonnenexponierte Lagen auszuweichen: "Klarerweise gibt es von Gebiet zu Gebiet verschiedene Zugänge und Möglichkeiten, weswegen man diese Aussagen alle nicht verallgemeinern kann." Zudem werde in der Sortenzucht und -weiterentwicklung verstärkt auf Hitzetoleranz und Widerstandsfähigkeit geachtet. "Wo es möglich ist, wird auch versucht, Bewässerungssysteme zu installieren, um den Reben über Trockenperioden drüber helfen zu können. Idealerweise gibt es Seen oder Flüsse in der Umgebung", erläuterte der Verbandschef.

Keine Gefahr für Veltliner

Doch muss man sich Sorgen machen, dass regionale Traditionssorten, wie z.B. Zierfandler und Rotgipfler im südlichen Niederösterreich nicht mehr dort angebaut werden können? "Zierfandler und Rotgipfler sind sehr hitzeresistente Rebsorten, weswegen sie traditionell etwa in der Thermenregion, die grundsätzlich ein eher trockenes Anbaugebiet darstellt, angebaut werden", lautete die Antwort. Es sei nicht davon auszugehen, dass gerade derartige regional angepasste Rebsorten in Zukunft verschwinden werden." Auch für den Veltliner, der Weißweinsorte schlechthin, bestehe keine Gefahr, beruhigte der Weinbauverbandschef: "Es ist nicht davon auszugehen, dass der Grüne Veltliner verschwindet. Waren er früher eher auf der fruchtigen Seite, so bekommt er mit dem Klimawandel immer mehr reifere, würzige Aromen."