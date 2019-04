Österreich von "sieben hoch riskanten" AKW umgeben

Dabei ist das nicht der erste Skandal in der Geschichte der Anlage. Erst 2017 deckte Global 2000 auf, dass der Fluss Hron, ein Nebenfluss der Donau, in den das Kühlwasser des AKW eingeleitet wird, gleich zwei Strahlen-Grenzwerte überschritten hat. Aktivisten entnahmen Flusswasserproben und ließen sie in Österreich untersuchen. Damals stellte sich heraus, dass der Grenzwert für Trinkwasser um das 13-Fache überschritten wurde. Zwar wird der Fluss nicht zur Trinkwasserversorgung, wohl aber zum Angeln und Baden genutzt. Mehrere Störfälle sind ebenfalls bereits passiert.