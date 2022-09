In der vergangenen Woche starben vier Motorradlenker, zwei Pkw-Lenker und ein Mitfahrer in einem Pkw bei sechs Verkehrsunfällen. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Samstag im Bezirk Braunau am Inn, bei dem zwei Pkw-Insassen getötet wurden. Ein 50-jähriger Pkw-Lenker aus der Slowakei kam in einem Ortsgebiet links von der Landesstraße B ab und prallte ungebremst frontal gegen eine Hausmauer. Der 50-jährige Lenker und sein 45-jähriger Beifahrer wurden dabei sofort getötet. Durch den heftigen Anprall wurde die Mauer des Wohnhauses stark beschädigt.

Eine Einsturzgefahr bestand jedoch nicht. Am Wochenende, zum Ende der Sommerferien im Burgenland, Niederösterreich und Wien, verunglückten drei Verkehrsteilnehmer tödlich.

Vier Personen kamen in der Vorwoche auf Landesstraßen B und drei auf Landesstraßen L ums Leben. Vier Verkehrstote mussten in Oberösterreich, zwei in der Steiermark und einer in Niederösterreich beklagt werden.

Hauptursachen für Unfälle

Vermutliche Hauptunfallursachen waren in jeweils zwei Fällen zu hohe Geschwindigkeit, Unachtsamkeit/Ablenkung und Vorrangverletzung. Vier tödliche Verkehrsunfälle waren Alleinunfälle und zwei Verkehrstote waren ausländische Staatsangehörige.

Vom 1. Jänner bis 4. September 2022 gab es im österreichischen Straßennetz 280 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2021 waren es 236, 2020 229 und 2019 299.