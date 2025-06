77 Prozent der Österreicher befürworten strengere Waffengesetze

Die Bundesregierung kündigte nach dem Amoklauf von Graz einen schwierigeren Zugang zu Schusswaffen an. Das Sicherheitsgefühl in Österreich hat sich laut der Umfrage deutlich verschlechtert. 48 Prozent meiden bewusst Menschenansammlungen.

Nach Vorfällen wie dem Amoklauf in Graz, bei dem am 10. Juni ein 21-Jähriger an seinem ehemaligen Gymnasium neun Schülerinnen und Schüler sowie eine Lehrerin und sich selbst getötet hat, oder der Absage der Taylor-Swift-Konzerte in Wien im Vorjahr wegen Terrorplänen fühlen sich viele Menschen verunsichert, hieß es in einer Aussendung von TQS.

22 Prozent der Befragten gaben an, sich deutlich unsicherer zu fühlen, weitere 44 Prozent etwas unsicherer. Lediglich 30 Prozent berichten, dass sich ihr Sicherheitsgefühl nicht verändert habe.