Amoklauf in Graz: Regierung gibt um 9 Uhr Erklärung ab

Der Nationalrat gedenkt am heutigen Montag der Opfer des Amoklaufs in einem Grazer Gymnasium . Zunächst wird eine Gedenkminute abgehalten, danach gibt es Erklärungen der Parteichefs der Dreierkoalition, Christian Stocker (ÖVP), Andreas Babler (SPÖ) und Beate Meinl-Reisinger (Neos).

In der Debatte im Anschluss wird über mögliche politische Konsequenzen diskutiert. So hat die Bundesregierung bereits offiziell bestätigt, dass es nach dem Grazer Amoklauf eine ganze Reihe an gesetzlichen Veränderungen geben wird. Ein "umfangreiches Maßnahmenpaket“ soll diese Woche im Ministerrat beschlossen werden.