Graz gedenkt der Amoklauf-Opfer: "Wir halten zusammen"

„Das BORG war meine Schule. Meine Jugend. Ein Ort voller Erinnerungen, voller Menschen, voller Leben. Es ist unbegreiflich, dass dieser Ort des Miteinanders zu einem Ort der Gewalt und des Hasses werden konnte.“ Auch am Sonntag nach der Amoktat am BORG Dreierschützengasse in Graz versuchen Menschen, im Online-Kondolenzbuch der Stadt Trost zu spenden. Die richtigen Worte zu finden fällt schwer. Zehn Menschen wurden getötet, elf weitere verletzt. Ein 21-jähriger Ex-Schüler hatte am Dienstag in dem Schulgebäude um sich geschossen, bevor er sich selbst das Leben nahm.

Zumindest gibt es einen Hoffnungsschimmer: Wie eine Sprecherin der Steiermärkischen Krankenanstaltengesellschaft (KAGes) der APA sagte, sind derzeit alle Verletzte medizinisch stabil. Im LKH-Uniklinikum Graz sind alle sechs Patienten auf der Normalstation. Im UKH Graz sind von den fünf Patienten noch zwei auf der Intensivstation. Eine verletzte Person konnte auf die Normalstation verlegt werden. Doch trotz guter Nachrichten: die Trauer ist in Graz allgegenwärtig. Auch dann, wenn die offizielle Staatstrauer mit Donnerstagabend beendet wurde. Am Mittwochabend gab es eine Trauerfeier, organisiert von der Muslimischen Jugend Österreich. Und noch immer wächst das Kerzenmeer am Hauptplatz, mit dem der Opfer gedacht wird, stetig an.

Ermittlungsstand der Polizei Klärung

Seitens der steirischen Polizei hieß es am Sonntag auf APA-Anfrage, dass mittlerweile gesichert sei, dass es sich beim Headset des Attentäters um einen

Gehörschutz wie auf einem Schießstand handelte. Dieser sei nicht sende- und empfangsfähig gewesen. Hinweise

Auf der Upload-Plattform des Innenministeriums, auf der Videos und Fotos für

die Polizei hochgeladen werden können, waren bis Sonntag am späten Vormittag noch Hinweise eingelangt. 846 Dateien und 379 Videos werden gerade ausgewertet. Zeugen können Dateien weiterhin unter https://upload.bmi.gv.at hochladen, die Polizei geht jedem Hinweis nach.

Graz: Gedenkfeier mit dem Titel "Wir halten zusammen" Deshalb hat die Stadt Graz am Sonntagabend erneut zu einer Gedenkfeier eingeladen. Der Titel: „Wir halten zusammen.“ „Gemeinsam wollen wir der Opfer und Betroffenen gedenken, an der Seite ihrer Familien stehen und so ein klares Zeichen des Zusammenhalts setzen“, hieß es im Vorfeld auf der Website der Stadt. Die Bühne gehörte dabei auch den Betroffenen; Schüler, Angehörige und Elternvertreter ergriffen das Wort. Außerdem waren Vertreter der Religionsgemeinschaften, der Einsatzorganisationen sowie der Politik an diesem Abend eingeladen.