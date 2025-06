Amoklauf in Graz: Die Trauer verstehen – und mittragen

Für manche wird sie zur existenziellen Erschütterung. Besonders für Eltern, deren Kind plötzlich aus dem Leben gerissen wurde. Wenn das geschieht, bleibt nichts, wie es war. Jede vertraute Ordnung bricht zusammen. Ein Ereignis, das alles in Frage stellt – und einen Schock auslöst, der manchmal Monate andauern kann. Nicht nur in der Familie, sondern auch bei Mitschülern, Freunden, Pädagogen.

Etwas ist zerbrochen – in Klassenräumen, Familien, Freundeskreisen, im öffentlichen Leben. Nach der Amoktat in Graz ist die Trauer weit über den Kreis der unmittelbar Betroffenen hinaus spürbar. Sie berührt kollektiv – und zeigt sich dennoch bei jedem Menschen auf eigene Weise.

Kollektives Mitfühlen

Es gibt jetzt viele Menschen in Österreich, die mitfühlen und mittrauern. Trauer ist nicht nur privat. Sie braucht Orte, an denen sie sichtbar werden darf. Aber auch Menschen, die weiterhin bleiben und Halt geben. Kollektive Trauer kann in Gedenkfeiern, gemeinsamen Schweigeminuten, Kerzenaktionen oder gestalteten Erinnerungsorten Ausdruck finden. „Trauern in Gruppen ist wichtig. So wie Rituale. Sie schaffen Verbindung, geben Halt – und machen sichtbar, dass ein Schmerz geteilt wird. Außerdem helfen sie, ins Tun zu kommen – gegen die Ohnmacht“, sagt Silvia Langthaler, Psychotherapeutin und Expertin für Trauerbegleitung.

„Für direkt Betroffene können professionelle Kriseninterventionsteams und Trauerbegleiter in dieser Phase stabilisierend wirken. Wobei es wichtig ist, die Schockreaktion als natürlicher Schutzmechanismus zu verstehen, weil die Psyche Zeit gewinnt, das Unerträgliche dosiert zu verarbeiten“, sagt Silvia Langthaler. In dieser Zeit sei es wichtig, „nicht in die Gefühle der Hinterbliebenen hineinzufragen.“ Achtsame Trauerbegleitung bedeutet zunächst, faktenorientiert zu bleiben, um „Erdung“ zu schaffen. Emotionale Fragen („Wie fühlen Sie sich?“, „Was ging in Ihnen vor?“) überfordern. Stattdessen gebraucht: Struktur, Orientierung und körperliche Stabilisierung.

„In den ersten Wochen geht es in den Familien ums Überleben – von Stunde zu Stunde, von Tag zu Tag: Wie komme ich zur Ruhe? Wie überstehe ich das alles? „Deshalb ist Krisenintervention so wichtig“, sagt Langthaler. Doch nicht nur professionelle Begleiter sind in dieser Zeit gefragt, auch Angehörige, Freunde, Nachbarn können unterstützend wirken. „Indem sie Halt geben und da sind. Jeder Mensch kann Trauerbegleiter sein“, betont die Expertin.

Oft zählt, einfach nur Tee zu kochen oder einzukaufen. Dabei sei wichtig, aktiv auf die Trauernden zuzugehen und nicht zu warten, bis sich diese melden und um Unterstützung bitten: „Das können ganz einfache Dinge sein. Etwa, indem ich einen Topf Suppe vor die Tür stelle und signalisiere, dass jemand da ist, zum Reden. Um gleichzeitig zu akzeptieren, wenn jemand nicht sprechen und gerade keinen Kontakt haben möchte.“ Man nimmt etwa jemandem für ein paar Stunden den Hund ab, kümmert sich um alltägliche Dinge. Was also wichtig ist, ist das schlichte und stete Da-Sein und Da-Bleiben, auch aktives Zuhören und ein Aushalten und Halten. Und all das über eine längere Zeit hinweg. „Dessen sollte man sich bewusst sein, denn im Moment trauert ganz Österreich mit, in wenigen Wochen werden die Ereignisse aber wieder in die Ferne rücken. Die Welt dreht sich weiter. Für Menschen, die direkt betroffen sind, allerdings nicht. Für diese ist sie stehen geblieben, und sie werden einen jahrelangen Trauerprozess durchschreiten. Wir reden hier von einem Marathon, bei dem die Trauernden das Tempo vorgeben, nicht die Gesellschaft und auch nicht das Umfeld.“