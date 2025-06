Zusammenfassung Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft. In Österreich dürfen erwachsene Personen ohne Waffenverbot Langwaffen der Kategorie C erwerben, während Kurzwaffen der Kategorie B strenger reglementiert sind und einen psychologischen Test sowie sichere Verwahrung erfordern.

Das Führen von geladenen Faustfeuerwaffen ist auf wenige Personengruppen mit Genehmigung beschränkt, während automatische Waffen für Privatpersonen grundsätzlich verboten sind.

Jäger dürfen ihre Schusswaffen im Jagdrevier geladen mitführen, benötigen jedoch für Faustfeuerwaffen ebenfalls eine Waffenbesitzkarte.

Das österreichische Waffenrecht ist genau geregelt. Wie kommen Privatpersonen also zu Schusswaffen? Vereinfacht gesagt: Jede erwachsene Person, gegen die kein Waffenverbot besteht, darf eine Langwaffe der Kategorie C erwerben. Was kennzeichnet sie? Bei frei verkäuflichen Büchsen (sprich Gewehre mit Kugeln) muss nach jedem Schuss nachgeladen (repetiert) werden. Gewehre sind aufgrund ihrer Länge relativ unhandlich – Schrotflinten dürfen eine Gesamtlänge von 90 Zentimetern etwa nicht unterschreiten.

Was sind Kurzwaffen? Anders die Kurzwaffen, die in die Kategorie B fallen. Dabei handelt es sich um Pistolen oder Revolver. Sie sind kompakt (man kann sie theoretisch im Hosenbund verstecken) und haben eine vergleichsweise hohe Schussfolge, weil sie automatisch nachladen: Wird ein Schuss abgefeuert, wird eine neue Patrone in die Kammer transportiert und ist abschussbereit. Magazine von Kurzwaffen dürfen in Österreich bis zu 20 Schuss umfassen.

Die weltberühmte Glock Eine der bekanntesten und meistverkauften Faustfeuerwaffen weltweit stammt aus Österreich: Die Firma Glock hat mit der Glock 17 eine Pistole für wenige hundert Euro im Angebot, die bis zu 17 Schuss in Magazinen trägt, die sich schnell wechseln lassen. Mit zwei Magazinen sind in kürzester Zeit 34 Schüsse abgefeuert (Glock hat auch andere Typen mit unterschiedlichen Lauf- und Grifflängen und Magazinkapazitäten im Repertoire). Diese Merkmale von Kurzwaffen erklären auch, warum diese strenger reglementiert sind: Man braucht einen psychologischen Test (der bei Nichtbestehen allerdings wiederholt werden darf) und muss die Waffen gesichert verwahren (und das auf Verlangen der Behörde auch nachweisen können). In dem psychologischen Gutachten muss nachgewiesen werden, dass die antragstellende Person "nicht dazu neigt, insbesondere unter psychischer Belastung mit Waffen unvorsichtig umzugehen oder sie leichtfertig zu verwenden (waffenrechtliche Verlässlichkeitsprüfung)", so das Innenministerium auf seiner Website.

Das "Führen" einer Waffe ist besonders streng geregelt Der Besitz einer Faustfeuerwaffe berechtigt jedenfalls nicht dazu, die Waffe geladen bei sich zu tragen ("Führen einer Waffe"). Dies ist auf wenige Personengruppen beschränkt, die auch gesondert um eine solche Genehmigung ansuchen müssen. Dieser sogenannte Waffenpass wird beispielsweise an Sicherheitsleute vergeben.

Und was ist mit automatischen Waffen? Diese sind grundsätzlich für Privatpersonen verboten. Zwar gibt es im Handel Gewehre zu kaufen, die an militärische Sturmgewehre angelehnt sind, diese sind jedoch nicht automatisch und haben eine begrenzte Magazinkapazität. Unter Waffenfans erfreuen sich diese halbautomatischen Exemplare großer Beliebtheit. Auch für sie ist eine Waffenbesitzkarte notwendig.

Welche Langwaffen sind noch reglementiert? Schrotflinten dürfen keinen Repetiermechanismus haben. Hierfür bräuchte man wie für Kurzwaffen eine Waffenbesitzkarte. Frei verkäufliche Schrotflinten hingegen haben über- oder nebeneinander liegende Läufe, aus denen nacheinander je ein Schuss abgegeben werden kann. Danach muss die Flinte mit einem Kippmechanismus geöffnet ("gebrochen") werden, um nachzuladen. In dieser Zeit kann ein Täter eventuell überwältigt werden. Verboten sind sogenannte "Pumpguns", die über den Vorderschaft repetiert werden, was sie besonders schnell im Nachladen macht.

© KURIER Ein Überblick über die Schusswaffenkategorien in Österreich.

Und... was ist mit Jägern? Jäger dürfen ihre Schusswaffen geladen mit sich führen, und zwar im Jagdrevier. Das gilt auch für Faustfeuerwaffen, für die aber auch Jäger eine Waffenbesitzkarte brauchen. Außerhalb von Revier und Wohnräumen sind auch hier Schusswaffen entladen und sicher verwahrt zu transportieren.

So ist die Rechtslage in anderen europäischen Ländern In der Europäischen Union fällt die Waffengesetzgebung in nationale Zuständigkeit. Die EU-Kommission plane daher auch keine Initiative zur Verschärfung der Waffengesetze, da dies ausschließlich in die Verantwortung der Mitgliedstaaten falle, teilte ein Kommissionssprecher am Mittwoch in Brüssel mit. Im Folgenden ein Überblick über die Rechtslage in mehreren Ländern (Quelle APA):

Deutschland In Deutschland ist es weitaus schwerer, legal an eine Waffe zu gelangen als in Österreich. Aufgrund von zwei Amokläufen, in Erfurt 2002 mit 17 Toten und in Winnenden 2009 mit 16 Toten, wurden die Waffengesetze verschärft. Seither muss man ein psychologisches Attest vorlegen, wenn man jünger als 25 ist und einen Waffenschein beantragt. Außerdem wurde die Altersgrenze für das Sportschießen auf 18 Jahre angehoben. Seit 2017 gibt es außerdem neue Standards bei Waffenschränken. Nur mit einem Großen Waffenschein ist es gestattet, etwa Pistolen, Revolver und Flinten einsatzbereit in der Öffentlichkeit bei sich zu tragen. Der Große Waffenschein wird jedoch nur sehr selten an Privatpersonen ausgestellt.

Schweiz Die Schweiz hat ein sehr liberales Waffenrecht, das auf einer Kombination aus Traditionsbewusstsein und nationaler Sicherheit beruht. Vor allem aufgrund des Schweizer Milizsystems, bei dem aktive und ehemalige Militärangehörige ihre dienstlichen Waffen zu Hause aufbewahren können, sind Schusswaffen weit verbreitet. Um eine Schusswaffe zu kaufen, muss man aber eine Erwerbsbewilligung einholen. Der Besitz von automatischen Schusswaffen ist streng reguliert. Aufgrund der strengen Bestimmungen zur Lagerung und Verwendung von Schusswaffen, aber auch wegen der viel niedrigeren Kriminalitätsrate gibt es in der Schweiz eine weitaus niedrigere Rate von Waffengewalt als etwa in den USA. Slowakei In der Slowakei wurde nach einem Amoklauf im Sommer 2010, bei dem ein Sportschütze sieben Menschen und sich selbst erschoss, das Waffenrecht verschärft. Seitdem wird für einen Waffenschein unter anderem ein psychologischer Test benötigt, um sich ein Bild des Persönlichkeitsprofils machen zu können. Vollautomatische Maschinengewehre sind verboten. Um einen Waffenschein zu bekommen, muss man mindestens 21 Jahre alt und vorstrafenfrei sein. Zudem braucht man eine Bestätigung, dass man körperlich und geistig dazu in der Lage ist, eine Waffe zu besitzen und angemessen zu bedienen. Zusätzlich muss eine mündliche Prüfung abgelegt werden. Die Unterteilung der Waffen erfolgt nach dem Besitzgrund und nicht nach dem Gefahrenpotenzial.

Tschechien Tschechien ist traditionell einer der größten europäischen Hersteller und Exporteure von Kleinwaffen. Im Jahr 2021 verankerte die Regierung des damaligen Premiers Andrej Babis mit Unterstützung der konservativen ODS das Recht auf Waffengebrauch und -besitz in der Verfassung. Nach einem Amoklauf mit 14 Toten in Prag kurz vor Weihnachten 2023 wurden die Waffengesetze jedoch verschärft. Beschlagnahmungen von Waffen wurden vereinfacht. Waffenscheinbesitzer müssen sich nun alle fünf Jahre statt wie bisher alle zehn Jahre einer körperlichen Untersuchung beim Arzt unterziehen. Für die Einführung eines verpflichtenden Psychotests fand sich aber keine Parlamentsmehrheit. Dafür erhalten Psychiater nun Einblick ins zentrale Waffenregister, um feststellen zu können, ob ihre Patienten über Schusswaffen verfügen. Bis 2026 sollen alle Änderungen umgesetzt werden.

Serbien Bezogen auf die Bevölkerungszahl gibt es in Serbien die meisten Waffen in Privatbesitz in Europa, auch aufgrund des Bürgerkriegs im ehemaligen Jugoslawien. Seit dem Doppel-Amoklauf im Mai 2023 startete der serbische Staat eine Entwaffnungskampagne. Zehntausende Serben gaben in Folge ihre Waffen freiwillig ab. Gleichzeitig erfolgte eine Überprüfung der Genehmigung von Schusswaffen durch die Polizei. Laut der Regierung konnte so die Zahl der Schusswaffen um etwa ein Viertel reduziert werden.

Großbritannien Nachdem 1996 in Dunblane in Schottland 16 Menschen einem Amoklauf in einer Schule erlagen, wurde der Privatbesitz von Handfeuerwaffen und halb-automatischen Waffen verboten. Für Schrotflinten braucht es seither eine Registrierungspflicht. Frankreich In Frankreich ist der Erwerb und der Besitz von Waffen stark reglementiert. Je nach Waffentyp sind eine Reihe von Vorschriften zu erfüllen. Außerdem gibt es eine nationale Datenbank, wo Personen aufscheinen, denen der Erwerb und Besitz von Waffen verboten ist.

Skandinavien Nach dem verheerenden Terrorangriff in Utøya 2011 in Norwegen mit 77 Toten wurden die sowieso strikten Waffengesetze noch einmal verschärft. Auch im Nachbarland Schweden wird zurzeit eine Verschärfung debattiert. Grund ist auch hier ein Amoklauf in Örebro im Februar dieses Jahres, als zehn Menschen getötet wurden. Die Waffenbesitzquote in Schweden ist relativ hoch. USA Ein Paradebeispiel für ein Land mit einem liberalen Waffenrecht sind die USA. Das Recht, eine Waffe zu besitzen, wird dort durch den zweiten Verfassungszusatz garantiert (Second Amendment: "Da eine gut regulierte Miliz für die Sicherheit eines freien Staates notwendig ist, darf das Recht des Volkes, Waffen zu besitzen und zu tragen, nicht verletzt werden"). Dieses Recht wird oft als Grund für das liberale Waffenrecht des Landes angesehen. In Amerika sind verschiedene Arten von Schusswaffen für den privaten Besitz erlaubt, einschließlich halb-automatischer Gewehre und Pistolen. Die Gesetze variieren jedoch von Bundesstaat zu Bundesstaat, wobei einige strengere Regelungen haben als andere. In einigen Bundesstaaten ist es sogar legal, Waffen ohne Lizenz oder Registrierung zu besitzen. Das Mindestalter für den Kauf von Waffen liegt bei 18 Jahren, für Handfeuerwaffen bei 21 Jahren.