Österreich soll 700 Häftlinge nach Serbien schicken

9.361 Menschen sitzen derzeit in österreichischen Gefängnissen. Nicht einmal die Hälfte davon - nämlich 45,3 Prozent - sind österreichische Staatsbürger. Unter ausländischen Insassen verteilen sich die Herkunftsländer laut Wiener Zeitung folgendermaßen: Die größte Gruppe unter den Nicht-Österreichern sind Serben (714), dahinter folgen Rumänen (520), Afghanen (344) und Slowaken (254).

Um gegen die ständige Überfüllung in den Justizanstalten vorzugehen, soll Justizminister Josef Moser ( ÖVP) nun ein Abkommen mit Serbien abgeschlossen haben. Der Inhalt: Das Land am Balkan nimmt seine Häftlinge zurück. Druckmittel der Österreicher ist laut Wiener Zeitung das Interesse Serbiens an der Aufnahme von EU-Beitrittsverhandlungen.

Eine serbisch-österreichische Arbeitsgruppe soll bis Ende Mai festlegen, welche serbischen Straftäter für eine Rückstellung in Frage kommen. Auch will Moser weitere Abkommen mit anderen Staaten abschließen.